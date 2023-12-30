مانشستر سيتي يعبر شيفيلد يونايتد بثنائية ويقترب من مراكز القمة بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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فاز مانشستر سيتي على على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

ولم يعادل هدف في كل شوط عن طريق رودري وخوليان ألفاريز هيمنة سيتي على المباراة بعد استحواذه على الكرة بنسبة 84 بالمئة.

وأرسل فيل فودن تمريرة إلى رودري ليفتتح التسجيل بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 14،

وساهم لاعب الوسط الإنجليزي بشكل فعال في الهدف الثاني للسيتي بعد مرور ساعة من البداية عندما تابع ألفاريز تمريرته ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

ولم يضطر سيتي، الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري على أرضه منذ أوائل نوفمبر الماضي، إلى بذل قصارى جهده حيث دافع شيفيلد يونايتد بكثافة لتجنب خسارة فادحة.

وفي حين أن النقاط الثلاث كانت موضع ترحيب من حامل اللقب، لكن النبأ الأفضل بالنسبة لسيتي كان ظهور كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء بعد أن غاب منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

ويملك مانشستر سيتي 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي 3 /2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة 30.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 42، فيما سجل ليل فوستر هدف التعادل الثاني لبيرنلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 89 سجل دوجلاس لويز الهدف الثالث لأستون فيلا من ضربة جزاء.

وأكمل بيرنلي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ساندر بيرج في الدقيقة 56.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حول كريستال بالاس تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على ضيفه برينتفورد.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الثانية عن طريق كيني لويس بوتر، قبل أن يدرك مايكل أوليزي التعادل في الدقيقة 14، فيما سجل زميله إيبرتشي إيزي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 58 عاد أوليزي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق وولفرهامبتون فوزا مقنعا على ضيفه إيفرتون 3 / صفر.

وتقدم وولفرهامبتون عن طريق ماكس كيلمان في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 61 أضاف كريج داوسن الهدف الثالث لوولفرهامبتون.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

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