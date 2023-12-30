أفعى مميتة تتسبب في إيقاف مباراة نجم التنس دومينيك ثيم في بطولة بريسبان باستراليا

المصدر: وكالات

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تعطلت مباراة النمساوي دومينيك ثيم البطل السابق لأمريكا المفتوحة، في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة بريسبان الدولية للتنس بسبب أفعى مميتة اليوم السبت.

ودخلت إحدى أكثر الأفاعي السامة في أستراليا إلى الملعب خلال مباراة ثيم مع جيمس مكابي.

واضطر الحكم لوقف المباراة بعد أن لاحظت الجماهير الأفعى ذات اللون البني والبالغ طولها 50 سم، من المدرجات.

وجرى إبعاد الأفعى عن الملعب بواسطة صائد أفاعي، دون أن يتعرض أي شخص لآذى.

وتم استئناف المباراة وفاز ثيم بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 2 /6 و7 /6 و6 /4.

وقال ثيم "أحب حقا الحيوانات، خاصة السامة، لكنها كانت أفعى سامة للغاية، وكامن قريبة من فتيان جمع الكرات، لذا كان الوضع خطيرا حقا".

وأضاف "لم يحدث لي شيء من هذا القبيل أبدا، إنه أمر لن أنساه أبدا".

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