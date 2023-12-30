تشيلسي يعبر لوتون تاون في عقر داره بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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فاز تشيلسي على ملعب مضيفه لوتون تاون 3 /2 اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد سجلهما كول بالمير ونوني مادويكي في الدقيقتين 12 و37.

وفي الشوط الثاني تقمص بالمير دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي في الدقيقة 70 ثم رد روس باركلي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، وتبعه زميله اليجاه اديبايو بتسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة في المركز العاشر وظل لوتون تاون في المركز الثالث من القاع برصيد 15 نقطة.

وسجل تشيلسي الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز والثالث له في أخر أربع مواجهات، ليواصل مساعيه لإنقاذ موسمه من الفشل، في الوقت الذي خسر فيه لوتون تاون للمرة الأولى بعد انتصارين متتاليين.

وحقق تشيلسي الفوز الثامن هذا الموسم مقابل ثمان هزائم وأربعة تعادلات فيما خسر لوتون تاون للمرة الثانية عشرة مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويستأنف لوتون تاون نشاطه في الدوري المحلي بمواجهة مضيفه بيرنلي يوم 15 يناير المقبل بعد انتهاء فترة العطلة الشتوية، في الوقت الذي سيلاقي فيه تشيلسي ضيفه فولهام يوم 13 من الشهر المقبل، لكن قبلها سيواجه ميدلسبره في التاسع من يناير في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين.

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