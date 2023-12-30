كأس آسيا: كوبر يستدعي ستة لاعبين جُدد إلى منتخب سوريا

المصدر: وكالات

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أعلن مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني هكتور كوبر السبت، تشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة خلال الفترة ما بين 12 يناير و10فبراير المقبلين.

وجاء إعلان كوبر خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً من بينهم 18 محترفاً في الخارج و8 محليين.

ويغادر منتخب سوريا الأحد إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي يلتقي خلاله ودياً مع قرغيزستان في الخامس من يناير، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا، أوزبكستان والهند.

وضمّت التشكيلة ستة لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل الياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (اوسترس السويدي)، المدافع أيهم اوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي) والمدافع المار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وعن حظوظ سوريا في البطولة قال "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيداً".

وهنا القائمة:

لحراسة المرمى: إبراهيم عالمة (تشرين)، طه موسى (الفتوة)، مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، أحمد مدنية (جبلة)

للدفاع: أيهم أوسو (هاكين السويدي)، عمرو جنيات (الوحدة)، مؤيد الخولي (الجيش)، خالد كردغلي (الوحدات الأردني)، مؤيد العجان (الجيش)، ثائر كروما (الفتوة)، عبد الرحمن ويس (كالاتيا اليوناني)، عمرو الميداني (النصر الكويتي)

للوسط: إبراهيم هيسار (بيلغرانو الأرجنتيني)، محمود الأسود (الكرامة)، ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي)، خليل إلياس (سان لورينزو الارجنتيني)، إيزاكيل العم (أرجنتيوس جوينر الأرجنتيني)، فهد اليوسف (الشرطة العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، محمد عثمان (لامفون التايلاندي).

للهجوم: عمر خربين (الوحدة الاماراتي)، عمار رمضان (دونا جسكا السلوفلكي)، محمد الحلاق (العهد اللبناني)، أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، مارديك مارديكيان (الحمرية الإماراتي)، بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي).

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