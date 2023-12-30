وفاة السائق البرازيلي دي فيران بسبب أزمة قلبية

المصدر: وكالات

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قال الاتحاد البرازيلي للسيارات الليلة الماضية إن السائق البرازيلي الفرنسي المولد جيل دي فيران الذي سبق له الفوز بسباق إنديانابوليس 500 توفي عن 56 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ويعمل دي فيران المولود في باريس كمستشار في فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد أن سبق له العمل كمدير رياضي.

وقال الاتحاد البرازيلي للسيارات إنه تعرض لأزمة قلبية خلال وجوده في أحد أندية السيارات الخاصة في مدينة أوبا لوكا بولاية فلوريدا الأمريكية وإنه "نقل مباشرة إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة."

وقال جيوفاني جويرا رئيس الاتحاد البرازيلي للسيارات في بيان "بإسمي وبالنيابة عن جميع أفراد أسرة الاتحاد البرازيلي للسيارات ندعو الله أن يرحم شقيقنا وأن يلهم أسرته وأصدقاءه وملايين المعجبين حول العالم الصبر."

وقال فريق بينسكي الذي نافس معه دي فيران في بيان "شعرنا بحزن بالغ بعد رحيل دي فيران المأساوي اليوم.

"كان جيل متميزا على المستويين المهني والشخصي.. وحقق انجازات كبيرة خلال مسيرته الاحترافية في مضمار السباق وخارجه.. وسنفتقده كثيرا."

وعبر مكلارين عن أسفه لرحيل "أحد أعضاء أسرة مكلارين المحبوبين."

وقال الفريق "كان جيل عنصرا أساسيا ومهما في فريقنا. وكان بمثابة قوة فاعلة في المضمار وخارجه وكان له تاثير دائم على جميع من تعاملوا معه.. وسيفتقده الجميع في الفريق."

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