أنشيلوتي يمدد عقده مع «الملكي» حتى 2026

المصدر: مدريد - وكالات

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تجاهل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الترشيحات الخاصة بتوليه تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم «السامبا»، وحسم موقفه ووقع على عقد جديد للاستمرار مع «الملكي» حتى 30 يونيو 2026.

وجاء إعلان تمديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئاً للكثيرين. وفاز أنشيلوتي بعشر كؤوس خلال فترتين تولى فيهما تدريب «الملكي» بما في ذلك فوزه مرتين بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرة واحدة. ويحمل أنشيلوتي الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كمدرب.

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