إلغاء مباراة كأس السوبر التركي بين غالاتا سراي وفنربخشة في السعودية لهذا السبب

المصدر: أ ف ب

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ألغيت مباراة الكأس السوبر التركي بين العملاقين غالاتا سراي وفنربخشة التي كانت مقررة إقامتها في الرياض الجمعة، بحسب ما أعلن تلفزيون شركة الرياضة السعودية، بعد خلافات حيال ارتداء قمصان تحمل رموزاً سياسية.

وبعد شد وجذب، أعلن مذيع القناة السعودية أنّ "المباراة ألغيت رسميا لن تقام المباراة. الخبر الأكيد هو الإلغاء".

وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غالاتا سراي ببطل الكأس فنربخشة مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركي في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسبانية والإيطالية.

لكن خلافاً حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصاناً تحمل رسماً لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة الرياضية التركية مقاطع فيديو تظهر حافلات الفريقين والجماهير تغادر ملعب "الأول بارك" حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.

وأصدر الناديان والاتحاد التركيّ لكرة القدم بياناً مشتركاً لإعلان تأجيل اللقاء إلى "وقت لاحق".

وذكر البيان أنّ كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم الكأس السوبر".

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