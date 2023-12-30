لاعب جديد ينضم للقائمة.. الإصابات تطارد مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

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انضمّ قلب الدفاع جون ستونز إلى قائمة المصابين في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما أكّد مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الجمعة، لينضمّ إلى زملائه الهداف النرويجي إرلينغ هالاند والبلجيكيين كيفن دي بروين وجيريمي دوكو.

وأصيب ستونز في كاحله خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون (3-1) على ملعب غوديسون بارك في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح غوارديولا إن ستونز سيغيب عن الفريق لفترة وجيزة.

ولم يعد هالاند إلى التدريب بشكلٍ كاملٍ بعد غيابه في ستّ مباريات بسبب إصابةٍ في قدمه، في حين أن المباراة المقبلة مع شيفيلد يونايتد السبت ستكون مبكرةً جداً لعودة دي بروين ودوكو.

وأجاب غوارديولا عندما سُئل عن اللاعبين المتاحين "لم يتغيّر أي شيء. لدينا نفس الإصابات ويُضاف إليهم جون ستونز".

ويقبع شيفيلد في المركز الأخير، لكنّه قدّم بعض العروض الجيّدة منذ تعيين كريس وايلدر مدرباً. ويحتل سيتي المركز الـ4 بفارق 5 نقاطٍ عن ليفربول المتصدّر، وله مباراة مؤجلة.

ويتوقّع غوارديولا الذي قاد فريقه إلى الفوز بـ5 ألقابٍ هذا الموسم، مباراة صعبة على الرغم من المركز الذي يقبع فيه ضيفه.

وقال "دائماً ما واجهنا مشكلاتٍ في مواجهة شيفيلد". وأضاف "لقد قدّموا أدءاً مذهلاً أمام أستون فيلا (تعادلا 1-1 في المرحلة الثامنة عشرة) وكانوا قريبين من الفوز في المباراة".وأردف "ستكون المباراة صعبة، كما مواجهة كريستال بالاس إلى حدٍّ ما (تعادلا 2-2 في المرحلة الـ17 ). لم نُحقّق نتائج إيجابية على أرضنا في المباريات الماضية، لذا سنحاول أن نُركّز على ما يجب أن نفعله".

واعتبر غوارديولا أن العام "لم يكن سيئاً على الإطلاق، كان من الممكن أن يكون أفضل دائماً، لكن لا يجب أن نكون جشعين كثيراً. لقد كان جيداً جداً".

وستكون هذه المباراة الأخيرة لسيتي في العام 2023 الذي حقّق فيه الفريق لقب الـ"بريميرليغ"، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد، كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

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