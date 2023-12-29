ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة أرسنال أمام ويستهام
أضاع أرسنال فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس بعد خسارته 2-صفر أمام ضيفه وجاره اللندني ويستهام يونايتد على استاد الإمارات.
ويملك أرسنال الآن 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول متصدر الدوري الذي فاز 2-صفر على بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي.
وفيما يلي ترتيب الدوري الانجليزي:
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. ليفربول 19 12 6 1 39 16 42
2. أرسنال 19 12 4 3 36 18 40
3. أستون فيلا 19 12 3 4 40 25 39
4. مانشستر سيتي 18 11 4 3 43 21 37
5. توتنهام 19 11 3 5 39 28 36
6. وست هام 19 10 3 6 33 30 33
7. مانشستر يونايتد 19 10 1 8 21 25 31
8. برايتون 19 8 6 5 38 33 30
9. نيوكاسل يونايتد 19 9 2 8 37 25 29
10. تشلسي 19 7 4 8 31 29 25
11. ولفرهامبتون 19 7 4 8 27 31 25
12. بورنموث 18 7 4 7 27 32 25
13. فولهام 19 6 3 10 26 34 21
14. برنتفورد 18 5 4 9 25 28 19
15. كريستال بالاس 19 4 6 9 19 28 18
16. نوتنغهام فوريست 19 4 5 10 22 34 17
17. إيفرتون 19 8 2 9 24 25 16
18. لوتون تاون 18 4 3 11 21 34 15
19. بيرنلي 19 3 2 14 18 38 11
20. شيفيلد يونايتد 19 2 3 14 15 47 9