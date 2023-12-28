استبعاد لاعب من تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس الأمم بسبب "الصحة العقلية"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

غاب لايل فوستر مهاجم بيرنلي عن تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة الشهر المقبل بعدما قال ناديه الإنجليزي إن حالته الذهنية لا تسمح له بالسفر والمشاركة في البطولة.

وكان فوستر ضمن التشكيلة المبدئية التي أعلنتها جنوب أفريقيا رغم أن بيرنلي أخبر مسؤولي اتحاد اللعبة في البلد الأفريقي بأنه لن يكون متاحا.

ولم يشارك اللاعب مع ناديه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.

لكن اللاعب البالغ عمره 23 عاما عاد للملاعب في 16 من الشهر الجاري في مواجهة إيفرتون وكان ضمن تشكيلة الفريق في الفوز على فولهام مطلع الأسبوع الجاري وشارك أساسيا أمام ضيفه ليفربول يوم الثلاثاء.

وقال هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا اليوم الخميس إنه تفاجأ بمشاركة فوستر في الشوط الثاني من الخسارة أمام إيفرتون وتواصل مع فيسن كومباني مدرب بيرنلي.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا بعد الإعلان عن تشكيلته "أخبرني 'حسنا لقد لعب 45 دقيقة لكنه ليس جاهزا للسفر'. لا يزال هناك خطر أن يتعرض لنفس المشكلات التي عانى منها قبل شهرين".

وأضاف "لذا، تواصل طبيبنا مع أطباء بيرنلي. حصلت على تقرير طبي جاء فيه أن مشاركة فوستر في البطولة مستحيلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز