دوري أبطال آسيا: النصر ورونالدو في مواجهة سعودية في المتناول مع الفيحاء

المصدر: وكالات

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سيخوض النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة سعودية في المتناول ضد الفيحاء بحسب قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت الخميس في كوالالمبور.

ودأب النصر على المشاركة في المسابقة القارية الأهم في حين يخوض الفيحاء باكورة مشاركاته هذا الموسم. كما ان النصر تغلب على الفيحاء في عقر دار الاخير في الدوري السعودي 3-1 في 28 أكتوبر الماضي.

وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة في دور المجموعات بفارق 6 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني و7 عن الدحيل القطري، في حين تأهل الفيحاء كأحد ثلاثة اندية احتلت المركز الثاني في المجموعات الخمس بعدما حل وصيفاً للمجموعة الأولى بفارق 6 نقاط خلف العين الإماراتي الذي يتواجه بدوره مع ناساف الأوزبكي.

في المقابل، يلتقي الهلال السعودي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات، مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة عام 2007.

أما نادي الاتحاد السعودي، الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، فيتقابل مع نافباخور الأوزبكي.

وهنا القرعة

منطقة غرب آسيا:

نافباخور (اوزبكستان)- الاتحاد (السعودية)

سيباهان (ايران) - الهلال (السعودية)

ناساف (اوزبكستان) - العين (الامارات)

الفيحاء (السعودية) - النصر (السعودية)

منطقة شرق آسيا:

تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) - بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فانفوريه كوفو (اليابان)

بانكوك يونايتد (تايلاند) - يوكوهاما مارينوس (اليابان)

شاندونغ تايشان (الصين) - كاواساكي فرونتالي (اليابان)

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي (الغرب) يومي 12 و13 فبراير (الذهاب)، و19 و20 فبراير (الإياب)، في حين تقام مواجهات الدور ثمن النهائي لمنطقة الشرق يومي 13 و14 فبراير (الذهاب)، و20 و21 فبراير (الإياب).

تتأهل الأندية الثمانية الفائزة في مجموع المباراتين في الدور ثمن النهائي إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته أيام 4 و5 و11 و12 مارس (الغرب)، و5 و6 و12 و13مارس (الشرق)، على أن تجري مواجهات الدور نصف النهائي يومي 16 و23 أبريل (الغرب)، و17 و24 أبريل (الشرق)، فيما يقام النهائي المرتقب من مباراتين يومي 11 و18 مايو 2024.

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