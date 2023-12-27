جود بيلينجهام يقفز إلى الأعلى قيمة سوقية في العالم خلال شهرين

المصدر: وام

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يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام / 20 عاما/ لاعب فريق ريال مدريد تحقيق أرقامه القياسية خلال موسمه الأول مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الليجا و القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد والدوري الاسباني والعالم.

فقد ارتفعت قيمته السوقية من 150 مليون يورو في أكتوبر الماضي، إلى 180 مليون يورو في ديسمبر الجاري متساويا مع كل من إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان..

وتعاقد ريال مدريد مع اللاعب جود بيلينجهام في صيف 2023 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، لمدة 6 سنوات.

ومع مرور 18 جولة على انطلاقة الدوري الاسباني بموسمه الحالي، ينافس الإنجليزي جود بيلينجهام على صدارة هدافي المسابقة بـ13 هدفا، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه بورخا مايورال لاعب خيتافي، وهدفين عن كل من أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، وارتيم دوفبيك لاعب جيرونا أصحاب نفس الرصيد من الأهداف (11 هدفا).

وخاض اللاعب مع فريقه في مسابقة الدوري الاسباني 16 مباراة سجلها خلالها أهدافه الـ13، كما أنه صنع هدفين.

وبحسب احدث تصنيف لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في احصائيات وأرقام الأندية واللاعبين، يتصدر جود بيلينجهام قائمة أعلى لاعبي الدوري الاسباني قيمة سوقية بـ 180 مليون يورو، متفوقا على بقية زملائه في المسابقة، حيث يليه زملاؤه بالفريق فينيسيوس جونيور بـ 150 مليون يورو، وفيديريكو فالفيردي، وردريجو بـ100 مليون يورو، ثم 90 مليون يورو لكل من إدواردو كامافينجا، وأورلين شواميني لاعبا ريال مدريد أيضا، وجافي، و جونزاليس لوبيز، و( بيدري) لاعبا برشلونة بنفس القيمة أيضا.

كما أنه يتفوق على على كل من جمال موسيالا، وهاري كين لاعبي بايرن ميونخ الألماني، و لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالي، أصحاب القيمة السوقية التي تبلغ 110 ملايين يورو لكل منهم.

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