«السامبا» يواجه الاستبعاد عن المشاركات الدولية

المصدر: اسونسيون - أ ف ب

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أكد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أنه والاتحاد الدولي (فيفا) لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة إدنالدو رودريغيش إلى رئاسة الاتحاد، وأن القوانين واضحة وصريحة ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص الاتحادات المعنية.

وأقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش من منصبه في السابع من الشهر الجاري عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقاً سمح بانتخابه.

وتعتبر إقالة رودريغيش ضربة إضافية للكرة البرازيلية ومنتخب «السيليساو» الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، مع إصابة نجمه نيمار وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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