نوتنغهام يعمق جراح نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - أ ف ب

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عمق نوتنغهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل، وألحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، علماً بأنه تعرض للخسارة خمس مرات في مبارياته السبع الأخيرة.

ويدين نوتنغهام فورست بفوزه إلى لاعبه الدولي النيوزيلندي كريس وود «32 عاماً»، الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة «هاتريك 45+1، 53 و60» بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل، الذي انتقل منه الصيف الماضي. وكان السويدي إلكسندر إيزاك افتتح التسجيل لأصحاب الأرض «23» من ركلة جزاء.

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