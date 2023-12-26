ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بثنائية في بيرنلي

المصدر: وكالات

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عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أول هدف لداروين نونيز في الدوري منذ نحو شهرين ليساعده على الفوز 2-صفر على مضيفه بيرنلي المتعثر اليوم الثلاثاء.

ومنح هدف نونيز في الدقيقة السادسة ليفربول بداية رائعة على ملعب تيرف مور لكن فريق المدرب يورجن كلوب لم يتمكن من قتل المباراة.

وتصدت العارضة لمحاولة من محمد صلاح وألغى الحكم هدفين لكودي جاكبو وهارفي إليوت وتماسك بيرنلي قبل أن يحسم ديوجو جوتا الفوز في الدقيقة 90 ليحصد النقاط الثلاث.

وأتيحت لبيرنلي صاحب المركز 19 بعض الفرص خاصة في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما ذهبت تسديدة جاكوب برون لارسن بعيدا عن القائم. وبعد أن حقق أول فوز في ثلاث مباريات بالدوري تفوق ليفربول على أرسنال حيث وصل إلى نقطة منتصف الموسم برصيد 42 نقطة.

ويستضيف أرسنال، الذي يملك 40 نقطة، منافسه وست هام يونايتد بعد غد الخميس.

الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ارسنال الذي يواجه ويستهام يونايتد بعد غد الخميس، وتجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبعد مضي ست دقائق فقط من البداية، سجل نونيز هدف السبق لليفربول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى لمرمى بيرنلي.

وألغى الحكم هدفا لليفربول بداعي وجود خطأ على داروين نونيز قبل أن يسجل كودي جاكبو الهدف.

وضاعت فرصة محققة لليفربول في الدقيقة 34 عندما تصدت العارضة لتسديدة صاروخية لقائد منتخب مصر محمد صلاح.

وفي الدقيقة 55 ألغى الحكم هدفا ثانيا لليفربول سجله هارفي إليوت، وذلك بداعي وجود تسلل ضد محمد صلاح.

وكاد صلاح أن يسجل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 58 بعدما انفرد بمرمى بيرنلي، لكن الحارس جيمس ترافورد كان أسرع منه ونجح في الإمساك بالكرة.

وقبل دقيقتين من النهاية، كان لويس دياز قريبا من تسجيل هدف تأكيد الفوز لليفربول بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن تصدى لها الحارس جيمس ترافورد.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة، سجل جوتا الهدف الثاني لليفربول بعدما تبادل التمرير مع لويس دياز، قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر من بين قدمي حارس بيرنلي وتسكن الشباك.

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