مقابل 33 دولاراً للسهم..السير جيم راتكليف يستحوذ على حصة 25% في نادي مانشستر يوناتيد

المصدر: وكالات

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قال مصدر مطلع إن جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس سيستحوذ على حصة أقلية تبلغ 25 في المئة من مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 33 دولارا للسهم ما يجعل قيمة مانشستر يونايتد تقدر بنحو 6.3 مليار دولار في صفقة من المقرر أن تعلن اليوم الأحد.

وستحصل عائلة جليزر والمساهمون من الفئة الأولى على نفس السعر البالغ 33 دولارا للسهم الواحد

وقالت شركة مانشستر يونايتد: استكمال هذه الصفقة يخضع للحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة بما في ذلك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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