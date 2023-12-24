المشجعون على موعد مع عائلة التعويذة ..انطلاق جولة احتفالية لكأس آسيا 2023 في قطر والسعودية والإمارات

المصدر: البيان

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مع بقاء أقل من شهر على انطلاق صفارة البداية لأول مباراة في كأس آسيا AFC قطر 2023، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الترقب والإثارة لدى المشجعين، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2023.

وتشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا AFC 2023 في أماكن مختارة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة سبوق، التعويذة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية، إضافة إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار البطولة القارية.

وستجري الفعاليات في قطر في سيتي سنتر الدوحة وفي قطر مول، وفي السعودية في بوليفارد رياض سيتي والظهران مول، وفي دولة الإمارات في القرية العالمية في دبي إضافة إلى الريم مول في أبو ظبي.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجولة الاحتفالية عبر حسابات كأس آسيا قطر 2023 على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة بعد نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011. ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في آسيا على الطريق للفوز بلقب البطولة التي ستشهد 51 مباراة تقام في 9 استادات، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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