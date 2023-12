صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك أرسنال (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول وتحقيق أرقام قياسية جديدة بعد تسجيله هدفاً رائعاً أمام أرسنال على ملعب أنفيلد، السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 1- 1.

وراوغ الفرعون المصري دفاع أرسنال ثم سدد كرة قوية برجله اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتحتضن الشباك ، معلنة عن هدف التعادل للريدز.

وبهذا الهدف أصبح صلاح أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في نادي ليفربول، على أرض ملعب الأخير، إذ شارك في 121 مباراة على أرض ليفربول ، سجّل خلالها 88 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة، متفوقًا على ستفين جيرارد الذي أحرز 120 هدفاً وروبي فاولر الذي سجل100 هدف وفقا لـ شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات .

كما وصل صلاح للهدف رقم 10 في شباك نادي أرسنال، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف أمامه.

بالإضافة إلى ذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر ضد كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد.

ووصل صلاح أيضاً للهدف رقم 151 في الدوري الإنجليزي ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين على مر تاريخ المسابقة.

واحتفل نادي ليفربول من خلال حسابه على منصة " إكس" بمحمد صلاح بصورة وتعليق قال فيه " الأفضل ضمن قائمة الكبار 🙌

الملك المصري ينضم لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 👑"

121 - Mohamed Salah has been directly involved in 121 goals in 120 appearances in the Premier League for Liverpool at Anfield (88 goals, 33 assists), the outright most of any player for the club.



121 - Mohamed Salah

120 - Steven Gerrard

100 - Robbie Fowler



