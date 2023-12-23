أرسنال يتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي بنقطة ثمينة من ملعب ليفربول

المصدر: وكالات

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تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم أرسنال عن طريق جابرييل ماجالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

وتعرض كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول للإصابة بعد اصطدامه بمدربه الألماني يورجن كلوب خارج خط الملعب خلال المباراة، والتحم تسيميكاس مع بوكايو ساكا مهاجم ارسنال قبل أن يتعثر في مدربه كلوب الذي سقط فوقه.

وبعد تلقيه العلاج جرى نقل تسيميكاس إلى خارج الملعب، حيث بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف، وشارك جو جوميز بدلا منه في الدقيقة 35.

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