توتنهام يفوز على إيفرتون ونيوكاسل يسقط أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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فاز توتنهام على ضيفه إيفرتون 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق ريتشارلسون، قبل أن يضيف زميله هيونج سون مين الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 82 سجل أندريه جوميز هدف إيفرتون الوحيد.

وفي مباراة أخرى حقق لوتون تاون فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل 1 / صفر.

وسجل أندروس تاونسيند هدف المباراة الوحيد لفريق لوتون تاون في الدقيقة 25.

ورفع لوتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، فاجأ بيرنلي مضيفه فولهام وفاز عليه 2 / صفر.

وتقدم بيرنلي عن طريق ويلسون أودبيرت في الدقيقة 47، قبل أن يضيف سانربيرج الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق بورنموث فوزا مثيرا على نوتنجهام فورست 3 / 2.

وسجل أنتوني إيلانجا الهدف الأول لنوتنجهام في الدقيقة 47، قبل أن يسجل دومينيك سولانكي هدفين لبورنموث في الدقيقتين 51 و58.

وفي الدقيقة 74 سجل كريس وود الهدف الثاني لنوتنجهام، لكن سولانكي أضاف الهدف الثالث له ولبورنموث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بورنموث رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

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