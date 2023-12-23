بشرط جزائي 130 مليون يورو ..نابولي يمدّد عقد أوسيمين حتى 2026

المصدر: وكالات

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وقّع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين عقداً جديداً مع نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2026، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي السبت.

وكتب نابولي في حساباته الرسمية "فيكتور ونابولي سوياً حتى 2026"، تعليقاً على صورة للاعب الذي كان مرشّحاً للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف نابولي أية تفاصيل حول العقد الجديد لهداف الدوري الموسم الماضي، لكن الصحف المحلية أشارت إلى بند جزائي يبلغ بين 120 و130 مليون يورو لدى فسخ عقده.

وكان العقد السابق لأوسيمين ينتهي في يونيو 2025، وأثير جدل كبير في إيطاليا حول تجديده منذ إحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي الأول في ثلاثة عقود.

سجّل أوسيمين 26 هدفاً الموسم الماضي تحت إشراف المدرب السابق لوتشانو سباليتي، في ظل أسلوبٍ خطَف أنفاس القارة العجوز للمرة الأولى منذ عهد الأسطورة الراحل الأرجنتتيني دييغو مارادونا.

وسجّل أوسيمين 67 هدفاً في 118 مباراة لنابولي منذ انتقاله من ليل الفرنسي عام 2020.

لكن نابولي يرزح راهناً بفارق 14 نقطة عن إنتر متصدر الدوري، وهو يلاقي روما في مباراة قوية السبت، بعد خروجه من مسابقة الكأس برباعية موجعة أمام فروزينوني.

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