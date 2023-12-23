مانشستر سيتي ينضم للقائمة .. تعرف على سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية في كرة القدم بعد تتويج نادي مانشستر سيتي بالبطولة للمرة الاولى في تاريخه باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 4-0 في المباراة النهائية، الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية. :

2000: كورينثيانز (البرازيل) - فاسكو دا غاما (البرازيل) 0-0 ثم 4-3 بركلات الترجيح

2005: ساو باولو (البرازيل) - ليفربول (إنجلترا) 1-0

2006: إنترناسيونال (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) 1-0

2007: ميلان (إيطاليا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 4-2

2008: مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ليغا دي كيتو (الإكوادور) 1-0

2009: برشلونة (إسبانيا) - إستوديانتيس (الأرجنتين) 2-1 بعد التمديد

2010: إنتر (إيطاليا) - مازيمبي (جمهورية الكونغو الديموقراطية) 3-0

2011: برشلونة (إسبانيا) - سانتوس (البرازيل) 4-0

2012: كورينثيانز (البرازيل) - تشلسي (إنجلترا) 1-0

2013: بايرن ميونيخ (ألمانيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 2-0

2014: ريال مدريد (إسبانيا) - سان لورنسو (الأرجنتين) 2-0

2015: برشلونة (إسبانيا) - ريفر بلايت (الأرجنتين) 3-0

2016: ريال مدريد (إسبانيا) - كاشيما أنتلرز (اليابان) 4-2 بعد التمديد

2017: ريال مدريد (إسبانيا) - غريميو (البرازيل) 1-0

2018: ريال مدريد (إسبانيا) - العين (الإمارات) 4-1

2019: ليفربول (إنكلترا) - فلامنغو (البرازيل) 1-0 بعد التمديد

2020: بايرن ميونيخ (ألمانيا) - تيغريس (المكسيك) 1-0

2021: تشلسي (إنكلترا) - بالميراس (البرازيل) 2-1 بعد التمديد

2022: ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) 5-3

2023: مانشستر سيتي (إنجلترا) - فلوميننسي (البرازيل) 4-0

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