لحظات جنونية.. ماذا فعل مدرب ألافيس بعد هدف ريال مدريد القاتل؟ (فيديو)

المصدر: البيان

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أصيب مدرب ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، بحالة من "الجنون"، بعد تسجيل ريال مدريد هدفا قاتلا في شباك فريقه، في آخر دقيقة من المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وبضربة رأسية متقنة، سجل لوكاس فاسكيز في الدقيقة 91 الهدف الوحيد في المباراة، التي كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي.

ونقلت كاميرا خاصة لشبكة "DAZN" التلفزيونية الإسبانية، رد فعل غارسيا بعد هدف فاسكيز القاتل.

وأظهر الفيديو، المتداول على المواقع الاجتماعية، لويس وهو يضرب برجله مبرد الثلج، قبل أن يجر بقوة أحد مساعديه، وكأنه يتعارك معه.

وبعدها، خلع معطفه وقبعته، ثم بدأ بركل ساقيه بعنف، فيما بدت علامات الغضب واضحة عليه.

وخطف ريال مدريد فوزا قاتلا ومهما من مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في المرحلة الـ18 للمسابقة، ليختتم مبارياته في عام 2023 على أفضل وجه، وانتزع الصدارة من جيرونا المتعثر أمام ريال بيتيس.

واجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.

وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة الـ53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 45 نقطة، ليعتلي قمة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الـ15.

Yo con el enfado de Luis García Plaza tras el gol de Lucas Vázquez no voy a poder. Como engancha y zarandea a uno y este acepta su destino



pic.twitter.com/aQ8rBvnUgL — 🅿 (@finallyxpablo) December 21, 2023

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