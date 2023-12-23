ميلان ينتزع التعادل من ساليرنيتانا متذيل الترتيب بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

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انتزع ميلان بهدف قاتل التعادل من مضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 2-2 الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الشوط الأول عبر الانجليزي فيكايو توموري (17)، قبل أن يرد ساليرنيتانا الذي يشرف على تدريبه مهاجم "روسونيري" السابق فيليبو إنزاعي (50 عاما) في الثاني برأسية الأرجنتيني فيديريكو فاتشيو (42) وتسديدة من أنتونيو كاندريفا خدعت الحارس الفرنسي مايك مينيان (63).

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 90 لادراك التعادل بفضل البديل الصربي لوكا يوفيتش بعد تمريرة رأسية من الفرنسي أوليفييه جيرو (90).

وتلقى ميلان ضربة معنوية باصابة توموري الذي غادر الملعب في الدقيقة 65.

واحتفظ ميلان بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة، متأخراً بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود إنتر المتصدر الذي يستقبل ليتشي الثاني عشر السبت، لكنه لم يعد يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن فيورنتينا الرابع والفائز على مونتسا بهدف الأرجنتيني لوكاس بلترين (7).

وفشل ميلان باشراف المدرب ستيفانو بيولي في الفوز للمباراة الثالثة خارج عقر داره، حيث أعقب التعادل مع ليتشي 2-2 في المرحلة الثانية عشرة، هزيمة متأخرة في بيرغامو أمام أتالانتا 2-3 في المرحلة الخامسة عشرة، فتعادل جديد أمام ساليرنيتانا.

وفاز لاتسيو على مضيفه إمبولي 2-0، سجلهما الفرنسي ماتيو غندوزي (9) وماتيا تزاكانيي (67).

ورفع لاتسيو الذي وضع حدا لسلسلة من 5 مباريات من دون فوز خارج الديار في مختلف المسابقات رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع موقتا، متأخراً بفارق نقطة عن جاره اللدود روما الذي يستقبل نابولي حامل اللقب السبت. ويقبع إمبولي في المركز الثامن عشر مع 12 نقطة.

وابتعد جنوى أكثر عن مراكز الهبوط بعدما قلب تخلفه أمام ضيفه ساسوولو بهدف أندريا بينامونتي (28) إلى فوز 2-1 بفضل هدفي الإيسلندي ألبرت غوموندسون (64 من ركلة جزاء) والغاني كاليب إكوبان (87).

وتتابع مباريات هذه المرحلة السبت، فيلعب يوفنتوس الثاني أمام فروزينوني، وتورينو أمام أودينيزي، وبولونيا أمام أتالانتا، وفيرونا أمام كالياري.

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