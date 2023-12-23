مان سيتي بطل مونديال الأندية للمرة الأولى

المصدر: جدة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كتب مانشستر سيتي تاريخاً جديداً أمس وتوج بكأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 0-4 في المباراة النهائية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة محققاً «الخماسية»، حيث سبق للفريق تحقيق أربعة ألقاب في عامه التاريخي، هي الدوري والكأس الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية.

وبهذه الإنجازات وضع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مان سيتي ضمن عمالقة أوروبا، وأوصله إلى العالمية منذ أن آلت ملكية النادي الإنجليزي إلى دولة الإمارات.

وكان الأرجنتيني خوليو ألفاريز فرض نفسه نجماً للمباراة النهائية للمونديال بتسجيله هدفين بالدقيقتين 1 و88 وتمريره كرة الهدف الثالث لفيل فودين بالدقيقة 72، فيما سُجل الثاني عبر «نيران صديقة» بعدما حوّل قائد فلوميننسي نينو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 27.

وانفرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى أربعة، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز