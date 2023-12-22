الادعاء العام طلب سجنه عاماً.. صدور الحكم في اتهام غالتييه بالعنصرية

المصدر: البيان

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حسمت قضية اتهام كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان السابق، بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته تدريبه لنادي نيس.

وقال المدعي العام لمدينة نيس، في بيان رسمي، إن كريستوف غالتييه بُرِّئ من تهم التنمر والعنصرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الادعاء العام، طلب معاقبة كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وكُشِف عن الادعاءات بخصوص كريستوف غالتييه، من خلال رسالة بريد إلكتروني مسربة أغسطس 2021.

واتهم جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنيس حينئذ، غالتييه بأنه قال: "هناك العديد من اللاعبين السود والمسلمين في قائمة الفريق".

وقال غالتييه خلال محاكمته، إن هذه الجملة المنسوبة إليه "كاذبة ومحرفة".

وكان باريس فسخ عقد غالتييه بعد انتهاء الموسم الماضي، وفي أكتوبر تولى تدريب الدحيل القطري.

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