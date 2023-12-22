أرتيتا يكشف تطورات إصابة محمد النني

المصدر: البيان

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كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، آخر تطورات إصابة لاعبه المصري محمد النني.

وكان النني غادر مباراة إيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا الذي أقيم قبل 10 أيام، متأثراً بإصابة عضلية في أوتار الركبة، وغاب على أثرها عن مباراة برايتون الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا، إنه يأمل انضمام النني إلى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، موضحاً أنه سيخضع لفحص طبي، وسيتم تقييم حالته.

ويخوض أرسنال، مواجهة قوية أمام ليفربول، غداً السبت، في الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وانضم النني إلى القائمة المبدئية للمنتخب المصري التي تستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

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