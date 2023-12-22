دوري «السوبر ليغ».. أرسنال ينضم لقائمة الأندية الرافضة

المصدر: البيان

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انضم أرسنال إلى قائمة الأندية، التي أعربت عن رفضها لإعادة طرح فكرة دوري السوبر الأوروبي، ويأتي ذلك بعدما أدانت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، إعاقة كل من "يويفا" و "فيفا" تنظيم البطولة.

ويعني الحكم عملياً أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي، لا يستطيعان حظر أو معاقبة الأندية واللاعبين المشاركين في بطولة منظمة خارج نطاق ولايتهما.

وفي هذا الصدد قال أرسنال، في بيان رسمي اليوم الجمعة: "تابع أرسنال الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ولم يتغير موقفنا فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي، سنواصل اللعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونواصل العمل مع الأندية الأوروبية الزميلة، ورابطة الأندية الأوروبية".

وانضم أرسنال بالتالي للعديد من الأوروبية، التي أصدرت بيانات أمس تعلن خلالها رفضها لدوري السوبر، على غرار مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وإنتر ميلان، وروما، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ.

كما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي رفضها لمشروع السوبر ليغ، ولا يتمسك بفكرة البطولة حالياً سوى ريال مدريد وبرشلونة، بعدما بدأ يوفنتوس عملية الانسحاب في يوليو 2023.

مانشستر سيتي يتمسك بالانسحاب من السوبر ليغ

أعلن مانشستر سيتي موقفه النهائي من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، وأوضح المان سيتي في بيانه أنه سبق له قبل عامين، إعلان انسحابه من المجموعة المخططة لدوري السوبر الأوروبي.

وأضاف: "موقفنا لم يتغير، سنبقى ملتزمون بقيم الكرة الأوروبية، وسنواصل العمل مع رابطة الأندية والمشاركة في بطولات يويفا".

رئيس "يويفا" ساخراً من "السوبر ليغ": ستقام بفريقين فقط

أصر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، على أن الشكل الجديد لدوري السوبر الأوروبي مغلق أكثر مما كان عليه في العام 2021، لكنه يأمل بشكل ساخر، أن تبدأ بطولتهم الرائعة في أقرب وقت ممكن، مع ناديين فقط.

وتحدث تشيفرين إلى وسائل الإعلام الخميس عقب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، قائلاً: "لقد شاهدت ما يسمى بالعرض التقديمي لـ A22، من الصعب أن تقرر ما إذا كان يجب أن تشعر بالصدمة أو التسلية بالعرض، إنها أكثر إغلاقاً من نسخة 2021 التي رفضها الجميع، لن نحاول إيقافهم، يمكنهم إنشاء ما يريدون، آمل أن يبدأوا مسابقتهم الرائعة في أقرب وقت ممكن مع فريقين، آمل أن يعرفوا ما يفعلونه، لكنني لست متأكدًا من ذلك".

وتابع تشيفرين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيراجع قرار محكمة العدل الأوروبية وسيرى ما إذا كان بحاجة إلى تعزيز التفويض، وأردف: "من الواضح الآن أنهم يقدمون منافسة مغلقة كنا نعرفها طوال الوقت، ولن نحاول إيقافهم".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الفائزين بالدوريات المحلية سيتأهلون إلى الدوري الأزرق وهو القسم الثالث في دوري السوبر، لذا لن تتمكن أندية مثل غيرونا أو أتالانتا من الوصول إلى البطولة.

إنفانتينو: قرار محكمة العدل الأوروبية لن يغير شيئاً على أرض الواقع

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احترامه الشديد لحكم محكمة العدل الأوروبية بشأن إقامة دوري السوبر ليغ.

وقال رئيس "فيفا"، عبر حسابه بمنصة "إكس": "مع كل الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، الحكم لا يغير شيئًا على أرض الواقع".

وأضاف: "تاريخيًا، نحن ننظم أفضل المسابقات في العالم، وسيستمر هذا الأمر في المستقبل، سنواصل تقديم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية والأعلى قيمة، وسنستخدم إيراداتنا لتطوير كرة القدم في العالم، من خلال برامج التضامن التي تضمن استفادة القطاع الأقل حظًا من المشاركين في هذه المسابقات الكبرى".

واختتم إنفانتينو: "ستواصل فيفا القيام بذلك، كما هو الحال دائمًا، بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الأعضاء، ومع الاتحادات القارية، ومع جميع الشركاء في الصناعة، فقط لصالح لعبتنا ولصالح الجميع على المستوى العالمي".

يذكر أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، أعلنت عن تأسيس بطولة دوري السوبر ليغ، أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلاً من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها "يويفا"، لكن، المعارضة الشديدة من جانب الجماهير وروابط الدوريات واتحادات كرة القدم أدت إلى انسحاب 9 أندية قبل أن يلحق بهم يوفنتوس.

وبدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد، واتهم الناديان الإسبانيان "يويفا" بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات.

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