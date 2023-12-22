تشيلسي يعارض بطولة «السوبر ليغ»

المصدر: البيان

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نأى تشيلسي، تماشياً مع ما فعله مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام، بنفسه عن دوري السوبر ليغ.

وأكد تشيلسي، الذي كان ضمن مجموعة الأندية المؤسسة في أبريل 2021، أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يغير موقفه من دوري السوبر ليغ.

وشدد تشيلسي على أنه ينأى بنفسه، بعد أن رأى الرفض بالإجماع، من قبل قاعدة المشجعين لديه.

وقال تشيلسي في بيان "حكم المحكمة لا يغير موقف تشيلسي، نحن نؤمن أنه من خلال العمل مع البريميرليغ والاتحاد الإنجليزي والأندية الأوروبية الأخرى بفضل علاقتنا القوية مع رابطة الأندية الأوروبية، ومع يويفا وفيفا، يمكننا الاستمرار في تطوير الكرة الأوروبية من أجل مصلحة الجميع".

كما رفض كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي، المنافسة الجديدة.

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