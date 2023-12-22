رغم الفوز.. ألافيس يوجه ضربة جديدة لريال مدريد

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تتواصل الضربات على فريق ريال مدريد، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة غياب عدد كبير من نجوم الفريق عن صفوف الميرنغي بسبب الإصابات.

وخلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الريال بهدف نظيف، تعرض الجناح البرازيلي رودريغو غوس للإصابة.

ولم يستطع رودريغو استكمال المباراة، وطلب الخروج من أرض الملعب، وظهر يعاني آلاماً عضلية، لتصبح إصابته بمثابة ضربة جديدة للميرنغي وأنشيلوتي.

وضربت لعنة الإصابات ريال مدريد هذا الموسم، حيث تضم كل القائمة كل من فينيسيوس، وكامافينغا، وكارفاخال، وأردا غولر، وكورتوا وميليتاو وديفيد ألابا.

يذكر أن ريال مدريد استعاد صدارة الليغا بعد وصوله إلى النقطة 45، بفارق الأهداف عن غيرونا الوصيف.

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