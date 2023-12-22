الملاكم الأمريكي جاريل ميلر يعلن إسلامه في السعودية (فيديو)

المصدر: دبي - وائل زكير

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أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه، وذلك على هامش وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في نزال "اليوم الحاسم" الذي تستضيفه الرياض غدا السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، أعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل "اليوم الحاسم".

وأرفقت القناة تعليقاً على فيديو إسلام ميلر : قبل "اليوم الحاسم".. الأمريكي جاريل ميلر يفاجئ الصحفيين ويعلن إسلامه".

وقال نجم الملاكمة الأمريكي جاريل ميلر :" أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي".

وأضاف :"لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا".

وتستضيف الرياض غدا السبت نزال "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، حيث ستقام النزالات بين عدد من نجوم رياضة الملاكمة.

وتشهد نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض لهذا العام مجموعة مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر، إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إلى جانب البريطاني إيليس زورو، والداغستاني أرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.

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