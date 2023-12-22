بيتيس يفرض تعادلاً قاتلاً على جيرونا ويمهّد طريق الصدارة لريال مدريد

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فرض ريال بيتيس تعادلاً قاتلاً على ضيفه جيرونا 1-1 بعدما كان متخلفاً حتى الدقيقتين الأخيرتين، ممهّداً طريق الصدارة أمام ريال مدريد في حال فوز الأخير على مضيفه ألافيس لاحقاً الخميس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان جيرونا في طريقه لضمان إنهاء عام 2023 في الصدارة بفضل الأوكراني المتألق أرتيم دوفبيك الذي وضعه في المقدمة خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح بيتيس في خطف التعادل القاتل ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف ريال سوسييداد السادس المتعادل بدوره مع مضيفه قادش 0-0.

وأكد بيتيس مجدداً أنه فريق عنيد جداً على ملعبه حيث لم يهزم هذا الموسم في مبارياته الثماني بين جمهوره.

ولو حقق جيرونا فوزه الثامن توالياً خارج الديار، كان سيسطّر إنجازاً لم يسبقه إليه في تاريخ الدوري سوى العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه فرّط بهذه الفرصة واكتفى بنقطة التعادل التي رفع بها رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه ريال الذي يتفوّق على النادي الكاتالوني بفارق الأهداف ما سيضعه في المركز الأول في حال الفوز على ألافيس.

كما فرّط جيرونا بفوزه الأول على بيتيس في آخر 11 مواجهة بينهما، وتحديداً منذ تغلبه عليه 1-0 على ملعب النادي الأندلسي في 17 مارس 2010 حين كانا معاً في الدرجة الثانية.

ورغم خيبة الخميس، يستحق فريق المدرب ميتشل الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة بأفضل طريقة، على أمل أن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى سابقه، لكن تنتظره مواجهة صعبة في أولى مبارياته لعام 2024 على أرضه ضد أتلتيكو مدريد الرابع في الثالث من يناير.

ولم يقدّم الفريقان الكثير في مستهل اللقاء وكان الحدث الأبرز في الدقائق الأولى خسارة بيتيس لجهود هكتور بيليرين للإصابة، ما اضطر مدربه التشيلي مانويل بيليغريني إلى استبداله بأيتور رويبال (15).

ولم يتأثّر أصحاب الأرض معنوياً بل كانوا قريبين من الوصول إلى الشباك عبر أيوسي بيريس الذي استلم الكرة في المنطقة بشكل رائع ثمّ تخلص من المدافع بحركة فنية جميلة قبل أن يطلقها قوية فوق العارضة (20)، ثم ردّ عليه البرازيلي سافيو بمحاولة من مسافة قريبة لم يجد الحارس البرتغالي روي سيلفا صعوبة في التعامل معها (23).

وبعد ثلاث فرص متتالية لبيتيس عبر السنغالي الأصل الحسن دياو الذي مرت محاولته فوق العارضة (25)، والبرازيلي ويليان وأيوسي بيريس اللذين اصطدما بتألق الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا (26)، اضطر جيرونا بدوره إلى إجراء تبديل اضطراري لإصابة دافيد لوبيس الذي ترك مكانه لخوانبي (34).

ومن توغّل في المنطقة، انتزع سافيو ركلة جزاء لجيرونا من أيتور رويبال انبرى لها المتألق دوفبيك (39)، رافعاً رصيده الشخصي إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم كان بيتيس قريباً من إدراك التعادل عبر البديل البرتغالي وليام كارفاليو بتسديدة من خارج المنطقة لكن الحارس غاتسانيغا كان له بالمرصاد (50)، ردّ عليه سافيو بتسديدة قوية علت العارضة بقليل (54).

وعرف جيرونا كيف يتعامل مع المباراة واستيعاب اندفاع رجال بيليغريني في سعيهم لإنقاذ نقطة على أقله، وذلك حتى الدقيقة 88 حين خطف بيتيس التعادل بتسديدة قوية من الأرجنتيني خيرمان بيتيسيلا إثر ركلة ركنية أحدثت معمعة داخل المنطقة وفشل دفاع جيرونا في إبعادها بالشكل المناسب.

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