الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي للرجال والسيدات

المصدر: وكالات

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جرى الكشف، اليوم الخميس، عن المقترحات الخاصة بالشكل الجديد لبطولة دوري السوبر الأوروبي للرجال والسيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن "إيه 22" الشركة التي أسست نظام البطولة الجديدة، قدمت أفكارها لما وصفتها بمنافسات جديدة تركز على الجماهير بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ،التي تنص على موافقته (يويفا) المسبقة على إقامة مسابقات جديدة، تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي .

وسيكون نظام بطولة الرجال حسب ما أعلنته "إيه 22" كالتالي:-

يشار في البطولة 64 فريقا، تنقسم إلى ثلاث بطولات ، دوري النجوم والدوري الذهبي والدوري الأزرق.

يشارك 16 فريقا في دوري النجوم والدوري الذهبي، يتم تقسيمها إلى مجموعتين، فيما تشهد منافسات الدوري الأزرق مشاركة 32 فريقا تنقسم إلى أربع مجموعات تضم كل واحدة ثمانية فرق ، وستلعب جميع الفرق مباريات ذهاب وإياب بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق 14 مباراة.

وستخوض الفرق الثماني الأولى في الدوريات الثلاثة مباريات خروج المغلوب المكونة من مباراتي ذهاب وإياب في دور الثمانية وقبل النهائي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

سيكون هناك هبوط وصعود بين الدوريات، وسيتأهل 20 فريقا إلى الدوري الأزرق في كل موسم بناء على نتائج الفرق في بطولات الدوري المحلية، رغم أن الكيفية التي سيتم على أساسها اختيار الفرق 20 لا زالت قيد العمل عليها.

وسيتم تحديد الـ64 فريقا بناء على مؤشر ومعايير الشفافية والأداء.

فيما سيكون نظام بطولة السيدات كالتالي:-

يشارك بالبطولة 32 فريقا، حيث يلعب 16 فريقا في دوري النجوم ومثلهم في الدوري الذهبي.

سيتم العمل بنظام الهبوط والصعود بين البطولتين، حيث تتأهل أربع فرق إلى الدوري الذهبي بناء على أدائها في البطولات المحلية في كل موسم.

وسيكون نظام خروج المغلوب هو نفس النظام المعمول به في بطولات الرجال.

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