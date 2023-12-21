باريس سان جيرمان يمدد عقد مدافعه كيمبيمبي حتى 2026

المصدر: وكالات

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أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، تمديد عقد مدافعه بريسنيل كيمبيمبي لمدة عامين حتى 2026.

وتخرج كيمبيمبي /28 عاما/ من أكاديمية سان جيرمان ووقع أول عقد احترافي في 2015 وشارك مع الفريق في 237 مباراة وفاز معه بسبعة ألقاب في الدوري الفرنسي وستة ألقاب في كأس فرنسا، لكن عقده الأصلي كان ينتهي في يونيو المقبل.

وشارك كيمبيمبي في 28 مباراة مع منتخب فرنسا وتوج معه بلقب كأس العالم 2018 ،لكنه غاب عن مونديال قطر نتيجة الإصابة في وتر أخيل.

وسيخضع كيمبيمبي لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعلاج الإصابة، التي يعاني منها حاليا.

وقال كيمبيمبي "سعيد بمواصلة قصتي مع النادي الذي أحبه ، أود أن أشكر باريس سان جيرمان ورئيس النادي والجماهير على تجديد الثقة، اتمنى ارتداء هذه الألوان مجددا في أقرب وقت ممكن".

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