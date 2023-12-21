بعد حكم دوري السوبر..مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ يعلنان التزامهما ببطولات اليويفا

المصدر: وكالات

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قال مانشستر يونايتد إنه لا يزال ملتزما بالمشاركة في البطولات التي يديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رغم قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس والذي قال إن اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع تأسيس دوري السوبر.

وكان يونايتد ضمن 12 ناديا شاركوا في تأسيس دوري السوبر الانفصالي في أبريل 2021 لكنه انسحب بسبب ضغوط من الجماهير والحكومات واللاعبين.

وقال النادي "موقفنا لم يتغير. نحن لا نزال ملتزمين تماما بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبالتعاون الإيجابي معه ومع الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي الأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية بشأن التطوير المستمر للكرة الأوروبية".

وكانت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال تمثل باقي الأندية الخمسة المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز التي انضمت لدوري السوبر.

وبعد شهرين من انسحاب الأندية الستة من المشروع في 2021، قالت إنها ستقدم مجتمعة 22 مليون جنيه استرليني (27.78 مليون دولار) "كبادرة حُسن نية" ولصالح اللعبة بما في ذلك استثمار جديد لدعم الجماهير وكافة الأطراف المعنية باللعبة غير الاحترافية وكذلك برامج المجتمع.

وقال الدوري الممتاز إنه سيخصم 30 نقطة من رصيد الأندية إذا حاولت القيام بخطوة مماثلة في المستقبل وسيتم تغريم كل منها 25 مليون جنيه استرليني لأي محاولة انفصال من هذا القبيل.

وقال بايرن ميونيخ إنه ملتزم ببطولات اليويفا، وأكد أن باب دوري السوبر "لايزال مغلقا" أمام بطل الدوري الألماني.

وقال يان كريستيان دريزن الرئيس التنفيذي لبايرن "الدوري الألماني هو أساس نادي بايرن ميونيخ، مثلما جميع البطولات المحلية الأوروبية هي أساس أندية كرة القدم الأوروبية الأخرى.

"لذلك من واجبنا وقناعتنا الكاملة تعزيزها وليس إضعافها. نحن ملتزمون أيضا بمسابقات الأندية الأوروبية تحت مظلة اليويفا".

وقالت رابطة الدوري الألماني، المسؤولة عن مسابقة الدوري، "ندعم صراحة النموذج الرياضي الأوروبي ونرفض البطولات خارج تلك المسابقات التي تنظمها الاتحادات أو البطولات المحلية للدوري".

وقالت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين "ندعم بشكل تام البطولات التي ينظمها اليويفا".

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