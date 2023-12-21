الأندية أصبحت سيدة مصيرها.. تعليق رئيس ريال مدريد بعد إنصاف «السوبر ليغ»

المصدر: البيان

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علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على قرار محكمة العدل الأوروبية، التي أقرت بصحة إقامة بطولة «السوبر ليغ»، وأدانت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإعاقة تنظيم البطولة.

وصرح بيريز عبر القناة الرسمية للميرنغي: "ريال مدريد يرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية، المسؤولة عن ضمان مبادئنا وقيمنا وحرياتنا".

وأضاف "سوف ندرس بعناية نطاق هذا القرار، ولكنني أتوقع استنتاجين لهما أهمية تاريخية كبيرة، هما أن الكرة الأوروبية لم ولن تصبح حكراً مرة أخرى، وثانياً، اعتباراً من اليوم، ستصبح الأندية هي سيدة مصيرها، لأنه من حقنا اقتراح وتعزيز المسابقات الأوروبية التي تعمل على جذب المشجعين من جميع أنحاء العالم بشكل معترف به".

وواصل بيريز: "باختصار اليوم انتصرت أوروبا الحريات مرة أخرى، واليوم انتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضاً".

واستطرد: "أمام الضغوط التي نتعرض لها منذ أكثر من عامين، ينتصر اليوم القانون والعقل والحرية، ولهذا السبب سيواصل ريال مدريد العمل من أجل مصلحة كرة القدم".

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