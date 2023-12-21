«يويفا» يرد في بيان رسمي على حكم المحكمة بأحقية إقامة «السوبر ليغ»

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بياناً للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية بإدانته والاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن منعهما إقامة بطولة السوبر ليغ.

وقال "يويفا" في بيانه الخميس: "قرار محكمة العدل لا يعني الموافقة أو إقرار صحة ما يسمى السوبر ليغ".

وأضاف: "القرار يسلط الضوء على فجوة في إطار الترخيص الصادر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تلك المشكلة الفنية التي تم تداركها وحلها في يونيو 2022".

وشدد يويفا: "يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثابتاً في التزامه بالحفاظ على هرم كرة القدم الأوروبية، مما يضمن استمراره في خدمة المصالح الأوسع للمجتمع".

وأتم: "نحن واثقون من أن هرم الكرة الأوروبية القائم على التضامن، والذي أعلنه المشجعون وجميع أصحاب المصلحة كنموذج لا يمكن استبداله، سيتم حمايته من خطر الانقسام بموجب القوانين الأوروبية والوطنية".

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