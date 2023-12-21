البداية بالتلويث.. رابطة «الليغا» تعلق على قرار المحكمة بصحة إقامة «السوبر ليغ»

المصدر: البيان

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علق خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، على قرار محكمة العدل الأوروبية بمشروعية إقامة بطولة «السوبر ليغ»، وإدانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإعاقة تنظيم البطولة.

ونشر تيباس عدة تغريدات على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تعليقاً على القرار: "البداية بالتلويث كما حذرت، دائمًا كان بإمكانهم تنظيم مسابقات خارج إطار الاتحاد الأوروبي وفيفا، ولا يمكن منع ذلك، المسألة تتعلق بشروط هذه المسابقات لتكون تحت مظلة يويفا وفيفا".

وأضاف: "ما يُقال في الحكم الذي قرأناه هو أنه يتوجب أن تكون هناك قواعد واضحة وموضوعية للموافقة على هذه المسابقات، ويجب أن يكون هناك هيكل معياري موضوعي يتطلب شروطاً قابلة للمقارنة، ولكن لا يُترك الأمر للتقدير الحر لقادة فيفا والاتحاد الأوروبي، لأنه سيكون هناك حالة من إساءة استخدام السلطة، وبالفعل في عام 2022، وضع الاتحاد الأوروبي إجراءً للسماح بإقامة بطولات جديدة".

وأصدرت رابطة الليغا بيانا رسميًا، جاء نصه كالتالي: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، نكرر أن السوبر ليغ نموذج أناني، أي شيء غير واضح بالكامل، مع إمكانية الوصول المباشر فقط من خلال الدوريات المحلية موسماً تلو الآخر، هو تنسيق مغلق".

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