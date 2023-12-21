الأرجنتين تتشبث بصدارة النسخة الأخيرة من تصنيف «فيفا» لعام 2023.. والمغرب في صدارة العرب

المصدر: البيان

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احتفظ منتخب الأرجنتين حامل لقب بطولة كأس العالم الأخيرة، بصدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر عن شهر ديسمبر الجاري.

ولم يشهد التصنيف أي تغيير على مستوى المراكز الـ 10 الأولى حيث ظل التانغو في الصدارة، وخلفه فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

وأوضح "فيفا" أن منتخب بنما حقق أكبر قفزة في العام الحالي 2023، بتقدمه 20 مركزاً يليه مولدوفا 19 مركزاً ثم ماليزيا 15 مركزاً.

وعلى المستوى العربي ظل منتخب المغرب في الصدارة بتواجده في المركز 13 عالمياً، يليه تونس 28، والجزائر 31، ومصر 33، والسعودية 56، وقطر 58.

ويتواجد منتخبا العراق والإمارات في المركزين 63 و64، وخلفهما عمان 74، والبحرين 86، والأردن 87، وسوريا 91، وفلسطين 99.

وخارج قائمة أول 100 تتواجد منتخبات موريتانا في المركز 105، ولبنان 107، وجزر القمر 119، وليبيا 120، والسودان 128، والكويت 136، واليمن 152، وجيبوتي 192، والصومال 198.

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