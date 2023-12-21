عليك منح التذكرة لمشجع آخر.. كلوب لجماهير ليفربول: ماذا تريدون؟

المصدر: البيان

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كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن رسالته لجماهير الريدز التي وُجدت في ملعب أنفيلد، أمس الأربعاء، لمتابعة مباراة وست هام التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الليفر، في ربع نهائي كأس الرابطة.

وقال كلوب لـ "BBC" البريطانية "في الشوط الأول كان اللاعبون استثنائيين، ولم أكن بدوري سعيدًا بالأجواء من خلفي، سألت الناس: ماذا تريدون؟ غيرنا العديد من الأمور وسيطرنا بشدة على وست هام وأهدرنا الفرص، إذا كنت متواجدًا بالمدرجات، لكنت في قمة الحماس".

وتابع "لا أعرف هل كانت مباراة مانشستر يونايتد بتلك الدرجة من السوء حيث يتوجب علينا الاعتذار لعدم سحقهم".

وعن مباراة السبت المقبل أمام أرسنال، قال كلوب: "نحتاج للأنفيلد يوم السبت، أرسنال لم يلعب هذا الأسبوع، وأي أحد يعرف عنهم أي شيء سيعلم أنهم سيستعدون جيدًا، وبالتالي نحتاج إلى الجماهير من الثانية الأولى، دون أن أدخل في جدال مع مدرب الخصم".

وأتم "إذا كان هناك الكثير من المباريات في شهر ديسمبر ولا تشعر بأنك في أفضل حال للتشجيع، فعليك بمنح التذكرة لمشجع آخر".

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