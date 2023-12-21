محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة إقامة «السوبر ليغ»

المصدر: البيان

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أقرت محكمة العدل الأوروبية، بصحة إقامة بطولة «السوبر ليغ»، وأدانت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإعاقة تنظيم البطولة.

وفي أبريل 2021، قدم 12 ناديًا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري «السوبر ليغ» مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل عوضاً عن بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن هذه الخطة رُفِضَت سريعاً بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير.

وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقاً، والآن لدى منظمي دوري السوبر خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقاً من عدة أقسام.

وتبقى أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس حريصة على إقامة دوري السوبر، فيما هدد "يويفا" هذه الفرق ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

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