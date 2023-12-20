كأس الاتحاد: الزمالك يحجز أولى بطاقات ربع النهائي وبركان واتحاد العاصمة يقتربان

المصدر: وكالات

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حجز الزمالك المصري أولى بطاقات دور الثمانية لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتعادله السلبي مع مضيفه ساغرادا اسبرانسا الانغولي الأربعاء في ملعب "11 نوفمبر" في لواندا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وهذا التأهل الأول للزمالك الى الأدوار الإقصائية للمسابقات الافريقية، منذ بلوغه نهائي دوري الابطال عام 2020، حين خسر 1-2 أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وأحكم فريق "القلعة البيضاء" سيطرته على مجريات اللقاء، وصنع فرصاً عدة، فيما جاء رد أصحاب الأرض عبر المرتدات السريعة وكانت أخطرها عبر مويسيس كاليبي الذي انفرد كلياً إلا أن نبيل عماد دونغا أنقذ الموقف (20).

وواصل الزمالك سيطرته المطلقة في الشوط الثاني، ولا سيما بعد مشاركة المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ولاحت فرصة خطيرة عن طريق ناصر منسي (66).

وحافظ الزمالك على صدارة المجموعة الثانية رافعا رصيده الى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام ساغرادا الثالث.

ويلتقى لاحقا سوار الغيني متذيل الترتيب بلا نقاط مع ابو سليم الليبي الثاني برصيد 6 نقاط.

ووضع نهضة بركان المغربي أولى قدميه في الدور ربع النهائي بعدما عاد من أرض مضيفه ديابل نوار الكونغولي بنقطة التعادل 1-1 الأربعاء على ملعب "ألفونس ماسيمبا ديبات" في برازافيل ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وفرّط الفريق المغربي الساعي الى لقبه الثالث في المسابقة بعد 2020 و2022، بالتأهل إذ فشل في استغلال النقص العددي لدى مضيفه طوال نصف ساعة من عمر اللقاء، حيث نجح الفريق المضيف في إيقاف سلسلة انتصارات "البراكنة".

وتمكن الفريق الكونغولي، على عكس مجريات الشوط الأول، من التقدم عبر رأسية ألفيس نغاكوسو اثر عرضية ايرنست بريوك مالونغا (41).

وضغط الفريق المغربي طيلة الشوط الثاني، وأدرك التعادل سريعاً عبر يوسف الزغودي إثر هجمة منسقة وتبادل سريع للكرة وكانت الحاسمة بينهم ليوسف مهري (53).

وواصل ديابل نوار اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد جانارد كامبامبا لحصوله على الإنذار الثاني (60)، إلا أن محاولات بركان لم تفلح في حسم النتيجة.

وفي المجموعة عينها تغلب الملعب المالي المالي على ضيفه سيكوكوني الجنوب افريقي 1-0 في باماكو، سجله فرانك تيسي بتسديدة قوية اثر تمريرة من درامان تراوري (63).

ورفع نهضة بركان رصيده الى 10 نقاط في الصدارة أمام الملعب المالي 7 نقاط، ويأتي سيكوكوني ثالثاً بأربع نقاط وديابل نوار رابعاً بنقطة يتيمة.

وحذا اتحاد الجزائر حامل اللقب حذو نهضة بركان ووضع قدما في ربع النهائي بتعادله مع مضيفه فيوتشر المصري في القمة العربية الخالصة على ملعب السلام في القاهرة ضمن المجموعة الأولى.

وكان الفريق الجزائري قريباً في مناسبات عدة من حسم المواجهة إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة لترجمة سيطرته الى انتصار، فيما اعتمد الفريق المصري على المرتدات السريعة.

وسدد اللاعب المغربي لفيوتشر عبد الكبير وادي كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة صدّها الحارس أسامة بن بوط (14).

ورد إسماعيل بلقاسمي بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من زميله البوتسواني توميسانغ أوريبونيي والمرمى مشرعاً (21).

وتألق الحارس محمود جنش في الذود عن شباكه بعدما ابعد رأسية أوريبونيي من تحت العارضة (39).

وكاد الغامبي كيغالي راديه ان يخطف التقدم لفيوتشر من تسديدة مباغتة مرت بجوار المرمى (60).

ورفع اتحاد العاصمة رصيده الى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام فيوتشر الثاني.

ويلتقى لاحقا سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي متذيل الترتيب بلا نقاط مع ضيفه الهلال الليبي الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، اكتسح دريمز الغاني ضيفه أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي برباعية نظيفة في كايب كوست تناوب على تسجيلها أغينيم بواتينغ منساه (35) وبويو آدي (49 خطأ في مرمى فريقه)، المخضرم جون أنطوي (74) وتاميكو نوهو (90+2).

ورفع دريمز رصيده إلى 9 نقاط بفوزه الثالث، فانفرد بصدارة المجموعة موقتا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريفرز يونايتد النيجيري والإفريقي التونسي اللذين يلتقيان لاحقا في رادس.

ومني أكاديميكا برابع خساراته وبقي بلا رصيد.

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