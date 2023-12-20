جولة احتفالية لكأس أمم آسيا 2023 تشمل قطر والسعودية والإمارات

المصدر: وكالات

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مع بقاء أقل من شهر على انطلاق صافرة البداية لأول مباراة في كأس أمم آسيا قطر 2023، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الترقب والإثارة لدى المشجعين، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وتشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا في أماكن مختارة في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة (سبوق)، التعويذة الرسمية للنسخة الـ18 من البطولة القارية، إضافة لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار المسابقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجولة الاحتفالية عبر حسابات كأس آسيا قطر 2023 على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة بعد نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011، حيث يشارك 24 منتخبا في تلك النسخة، التي تشهد 51 مباراة ستقام في 9 ملاعب خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

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