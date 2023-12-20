خبير يحذر: أخشى أن يحل الذكاء الاصطناعي مكان مدربي كرة القدم

المصدر: وكالات

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يعتقد أحد الخبراء البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، أن هذه التقنية سوف تستخدم في خطط كرة القدم وخيارات المدربين في المستقبل.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تقنية الذكاء الاصطناعي فرضت نفسها واستفادت منها أندية إنجليزية، مثل برايتون وبرينتفورد خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنه مع توفر المزيد من البيانات عالية الجودة سيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على التوصية بخطط تكتيكية، وتحديد أنسب اللاعبين لكل مباراة وتوقيت التبديلات وتحديد أفضل الصفقات في فترة الانتقالات.

من جانبه، قال ألدو كومي الرئيس التنفيذي لشركة "سوكرمنت" العالمية الرائدة في تحليلات كرة القدم "في نهاية المطاف سيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على القيام بمهام من هذا القبيل، وسيكون الأمر مثيرا للغاية في عالم كرة القدم".

وأضاف "لقد تدخل الذكاء الاصطناعي بحلول غير بديهية في لعبة الشطرنج لم يكن يقبلها أي إنسان، ولكن التقنية كانت على حق في النهاية".

وتابع كومي "في مرحلة ما، سيكون هناك مدربون يتشاورون مع مساعديهم من الذكاء الاصطناعي ،الذي سيقترح بعض الحلول الغريبة من الناحية التكتيكية مثل اللعب بطريقة 2-4-4 بدلا من خطة 4-4-2".

واصل "ستكون حلول غير بديهية لكن النتيجة في النهاية ستكون مماثلة لما حدث في لعبة الشطرنج".

وأتم ألدو تصريحاته في هذا الشأن "أتصور أن الذكاء الاصطناعي سيدعم المدربين بشكل كبير في المستقبل، أخشى أن يحل الذكاء الاصطناعي مكان المدير الفني في المستقبل وأتمنى ألا يحدث ذلك، لأنه سيكون أمرا غريبا للغاية".

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