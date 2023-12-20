دوري أبطال أوروبا.. "سيتي" يتصدر القيمة السوقية لأندية دور الـ16 و كوبنهاجن الأقل

المصدر: وام

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مع اعلان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسخته الحالية ، تباينت القيمة السوقية للأندية المتبارية في هذا الدور، حيث يتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أعلى الأندية قيمة، في المقابل يأتي منافسه في هذا الدور كوبنهاجن كأقل الفرق قيمة سوقية.

وبحسب احصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات، يأتي فريق مانشستر سيتي في الصدارة بـ 1.29 مليار يورو، مقابل 66.35 مليون يورو، لمنافسه كوبنهاجن.

وبفارق كبير يأتي أرسنال بـ1.11 مليار يورو، مع منافسة بورتو البالغة قيمته 289.0 مليون يورو.

وبفارق يقترب من النصف تأتي القيمة السوقية لفريق ريال مدريد 1.03 مليار يورو، مقابل 499.60 مليون يورو لمنافسة لايبزيج.

وبنفس الفارق تقريبا يأتي باريس سان جيرمان بقيمة سوقية 1.03 مليار يورو، مقابل 431.10 مليون يورو، لمنافسة ريال سوسيداد.

ويأتي فريق بايرن ميونخ بقيمة سوقية 931.95 مليون يورو، مقابل 280.28 مليون يورو لمنافسه لاتسيو.

كما تبلغ القيمة السوقية لفريق برشلونة 862.0 مليون يورو، مقابل 587.75 مليون يورو لمنافسة نابولي.

وبفارق ليس بالكبير تأتي القيمة السوقية لفريق أتلتيكو مدريد بـ472.0 مليون يورو، مقابل 563.35 مليون يورو لمنافسه انتر ميلان.

في حين يأتي بروسيا دورتموند بـ442.80 مليون يورو، مقابل 284.98 مليون يورو لفريق ايندهوفن.

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