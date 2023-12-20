بعد إقالته من تدريب اتحاد جدة السعودي.. نونو سانتو يعود إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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عيّن نوتنغهام، البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي السابق، على رأس الجهاز الفني خلفاً للمُقال الويلزي ستيف كوبر، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

ووقّع سانتو (49 عاماً) عقداً لعامين ونصف ليعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقالته من توتنهام، بعد فترةٍ سيئة استمرّت 4 أشهر.

وسيقود البرتغالي أولى مبارياته أمام بورنموث، السبت المقبل، في المرحلة 18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال نوتنغهام في بيان إن النادي "يؤكّد اليوم تعيين نونو سانتو مدرباً للفريق الأوّل".

وأضاف "ينضم نونو إلى النادي بعقدٍ لمدة عامين ونصف، وسيتولّى مسؤولية أول مباراة له السبت، عندما يواجه بورنموث في ملعب سيتي جراوند".

ولم يعمل نونو مع أي نادٍ منذ إقالته من الاتحاد في نوفمبر الماضي على خلفيّة تردّي النتائج، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوّة الجويّة العراقي 0-2 في دوري أبطال آسيا.

وسبق للبرتغالي أن قاد ولوفرهامبتون لأربع سنوات، وصعد معه من التشامبيونشيب في موسمه الأوّل، واحتّل وولفرهامبتون المركز السابع في الموسمين الثاني والثالث، ووصّل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسم 2019-2020.

ويحلّ نونو بدلاً من كوبر الذي فشل في تحقيق أكثر من فوزٍ واحدٍ في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي، فتراجع الفريق إلى المركز 17، بفارق خمس نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز 18، وصاحب آخر المراكز المُهدّدة بالهبوط.

وخسر نوتنغهام 5 من مبارياته الـ 6 الماضية، آخرها أمام توتنهام 0-2 في المرحلة 17، من عمر البريميرليغ.

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