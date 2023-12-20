بعد واقعة السحر.. أليخاندرو جوميز يهين زوجة ميسي

المصدر: البيان

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وقع خلافاً بين نجمي منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي وأليخاندرو جوميز، داخل غرف ملابس التانغو، يعود توقيته إلى كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن التلفزيون الأرجنتيني، تعود الواقعة إلى انتشار صورة جدلية لأنتونيلا زوجة ميسي، في أثناء تواجدها في صالة للتدريب مع مدربها الخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين في إحدى مباريات كأس العالم (قد تكون مباراة هولندا)، تفوه جوميز بكلمات مهينة عن زوجة ميسي أمام لاعبي التانغو.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتورط بها جوميز في الأشهر الأخيرة، بعدما تم الكشف عن ممارسته السحر ضد جيوفاني لو سيلسو، زميله في منتخب الأرجنتين، لضمان مكانه في قائمة التانغو التي سافرت إلى قطر.

وذكرت الصحيفة، أن جوميز حقق غايته بالفعل، وتعرض لو سيلسو لإصابة، ولم يشارك في كأس العالم 2022.

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