صدمة جديدة.. طبيب البرازيل يؤكد نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

المصدر: البيان

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تلقى نيمار جونيور قائد منتخب البرازيل ونجم الهلال السعودي صدمة جديدة مؤخراً، بعدما تأكد غيابه عن المشاركة مع منتخب السامبا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأكد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار سيغيب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تقام يونيو ويوليو المقبلين بالولايات المتحدة.

وصرح لاسمار عبر إذاعة راديو 98 البرازيلية: "الوقت مبكر، لكن لا داع لتجاوز خطوات التعافي من الإصابةـ أتوقع أن يكون نيمار جاهزاً للعودة مع بداية الموسم المقبل في أغسطس 2024".

وأجرى نيمار جراحة الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم، بعدما تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نيمار وقع عقداً مع الهلال السعودي مدته موسمين، حيث انضم إلى صفوف الأخير قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.

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