مانشستر سيتي يودع 2023 بـ 3 جوائز جديدة

المصدر: البيان

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حصد نادي مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، ومهاجم الفريق آرلينغ هالاند، جوائز جديدة قبل نهاية عام 2023.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2023، ضمن حفل الجوائز الخاص بها.

في الوقت نفسه، حصل بيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام، كما حصل هالاند، على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023، بعدما سجل 52 هدفاً في مختلف المسابقات بموسمه الأول مع مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي حقق ألقاب بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي، مساء أمس، إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد.

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