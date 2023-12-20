صفقة الـ 52 مليون إسترليني.. نكونكو يسجل ظهوره الأول مع تشيلسي

المصدر: البيان

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وقع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو على مشاركته الأولى رفقة تشيلسي هذا الموسم.

وأتت تلك المشاركة مساء الثلاثاء، في مباراة تشيلسي أمام نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات ربع نهائي كأس الرابطة.

وشارك نكونكو كبديل في الدقيقة 69، بدلاً من نيكولاس جاكسون، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم نيوكاسل بهدف دون رد، ليدخل أرض الملعب وسط تصفيق الجماهير.

وانضم نكونكو إلى تشيلسي الصيف الماضي قادماً من لايبزيغ في صفقة قدرت بنحو 52 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى من سوء حظ بالتعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الفترة الإعدادية للموسم، أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وتمثل عودة نكونكو خبراً ساراً لجماهير تشيلسي في ظل معاناة الفريق الهجومية الشديدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، ليتأهل البلوز إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

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